Уфимец за рулем отечественного автомобиля сбил пешехода: женщину увезли в больницу

Фото: УГИБДД по г. Уфа

В Уфе 42-летний мужчина за рулем отечественной легковушки Lada Vesta сбил пешехода. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Уфе, инцидент произошел около 5 часов дня 13 января на улице Мубарякова. Водитель поворачивал в сторону улицы имени Ахметханова, но на пешеходном переходе сбил 54-летнюю женщину. С травмами головы ее увезли в больницу, а после оказания необходимой медицинской помощи отпустили домой.

- По факту ДТП начато административное расследование, - добавили в пресс-службе ведомства.