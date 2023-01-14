От -27 до -2: в воскресенье Башкирию ожидают погодные «качели»

Фото: Иван МАКЕЕВ

В воскресенье погода в Башкирии преподнесет сюрприз: всему виной колебания температуры в разных районах республики. По данным синоптиков Башгидрометцентра, в ночь на 15 января температура воздуха опустится до -13; -18 градусов. Местами подморозит до -27, а в восточных районах республики, наоборот, потеплеет до -5. Днем также будет относительно тепло: всего лишь -9; -14 градусов, а в отдельных районах всего каких-то -2. Существенных осадков синоптики тоже не обещают, а вот юго-западный ветер будет усиливаться от умеренного до порывистого.

Примерно такая же погода сохранится в регионе и в начале следующей недели. По ночам прогнозируется температурный разброс от -13 до -25, днем же местами столбики термометров покажут всего -5, и никаких снегопадов и метелей.