Радий Хабиров рассказал о семье из Нефтекамска, в которой воспитываются 16 детей

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Радий Хабиров рассказал о многодетной семье из Нефтекамска. Мансаф и Наталья Фатхутдиновы воспитывают сразу 16 детей, причем только пятеро из них родные, а еще для 11 ребят супруги стали приемными родителями. Самому старшему сыну Даниилу – 22 года, и сейчас он участвует в СВО. Парень был ранен и лечился в госпитале, но совсем скоро вернется на передовую. Еще один сын Владислав – учитель музыки, а сын Руслан – музыкант военного оркестра в Алкино. Остальные дети еще маленькие – они ходят в школу и детский сад.

По словам Хабирова особенность этой многодетной семьи в том, что детей тут воспитывают настоящими патриотами, а еще всесторонне развивают их. Все участвуют в различных конкурсах, олимпиадах и спортивных соревнованиях. А еще здесь все поддерживают друг друга и особенно ценят проведенное вместе время.

- В 2022 году Фархутдиновы победили в республиканском конкурсе опекунов, приемных и патронатных семей – заняли первое место в номинации «Лучшая приемная семья». В 2013 году Наталье Александровне вручили медаль «Материнская слава», - рассказал Радий Хабиров, пожелав семье процветания и благополучия.