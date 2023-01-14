Уфимка стала жертвой мошенников и потеряла почти 3 миллиона рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Уфе 63-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Почти 3 недели злоумышленники обманывали доверчивую пенсионерку и в итоге выманили у нее почти 3 миллиона рублей.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, аферисты звонили женщине и представлялись сотрудниками банка и ведомственных служб. Мол, на ее счетах зафиксирована подозрительная активность, поэтому нужно дополнительно взять кредит и перенаправить деньги на «безопасный счет». Перепуганная уфимка через банкоматы перечислила огромные суммы денег, и лишь только потом поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

- Таким же способом обманули еще 11 жителей республики. По всем фактам возбуждены уголовные дела и начато разбирательство. Потерпевшими стали не только пожилые люди, но и молодежь, - добавили в пресс-службе ведомства.