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НовостиПроисшествия14 января 2023 10:02

В Башкирии загорелся элеватор с семечками подсолнуха

Тушить огонь отправились 29 пожарных и 13 единиц техники
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ

В ночь на 14 января в Главное управление МЧС поступило сообщение, что в Белебее на улице Советской полыхает элеватор. На место происшествия немедленно выехали пожарные и другие экстренные службы. Уже на месте выяснилось, что горит сушильная шахта, где лежали семена подсолнечника. Спасателям удалось быстро потушить возгорание, благодаря чему удалось обойтись без жертв и пострадавших.

- Всего на месте происшествия работали силы и средства в количестве 29 человек и 13 единиц техники. Причины пожара устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России, - отметили в пресс-службе регионального ведомства.