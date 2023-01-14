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НовостиПроисшествия14 января 2023 9:02

В соцсетях Башкирии распространяют видео, где глыба льда с фуры пробила лобовое стекло и покалечила трехлетнего ребенка

Однако инцидент произошел все же в Костромской области, а не в нашей республике
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: ДТП Кострома

Фото: ДТП Кострома

В соцсетях Башкирии активно распространяют видео, где огромная глыба льда слетает с фуры, пробивает лобовое стекло проезжавшего встречного автомобиля и калечит ребенка. Сообщается, что якобы инцидент произошел вечером 13 января на трассе Уфа-Самара-Челябинск. Впрочем, эта информация не совсем соответствует действительности.

На самом деле все произошло на трассе в Костромской области, на автодороге Кострома-Шарья. Это подтверждают и наши коллеги из «КП-Кострома», которые, в свою очередь, уточнили подробности случившегося в ГИБДД. На момент происшествия в автомобиле находились трое детей, трехлетнюю девочку сильно порезало осколками. Еще более серьезные телесные повреждения получил водитель машины – его пришлось доставить в больницу, чтобы наложить швы.