В соцсетях Башкирии распространяют видео, где глыба льда с фуры пробила лобовое стекло и покалечила трехлетнего ребенка

Фото: ДТП Кострома

В соцсетях Башкирии активно распространяют видео, где огромная глыба льда слетает с фуры, пробивает лобовое стекло проезжавшего встречного автомобиля и калечит ребенка. Сообщается, что якобы инцидент произошел вечером 13 января на трассе Уфа-Самара-Челябинск. Впрочем, эта информация не совсем соответствует действительности.

На самом деле все произошло на трассе в Костромской области, на автодороге Кострома-Шарья. Это подтверждают и наши коллеги из «КП-Кострома», которые, в свою очередь, уточнили подробности случившегося в ГИБДД. На момент происшествия в автомобиле находились трое детей, трехлетнюю девочку сильно порезало осколками. Еще более серьезные телесные повреждения получил водитель машины – его пришлось доставить в больницу, чтобы наложить швы.