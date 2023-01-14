Еще один житель Башкирии скончался от коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии еще один человек скончался от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Таким образом, общее число жертв вируса в регионе выросло до 5968 человек.

В целом, можно отметить, что заболеваемость ковидом в Башкирии пошла на спад. За сутки зарегистрировано всего 96 новых случаев заражения, а общее число инфицированных достигло показателя в 346758 человек. Большинство из них находятся на амбулаторном лечении, еще 140 пациентов госпитализированы в стационары. Большая часть их них (93 человека) – это люди старше 60 лет. Состояние 12 пациентов врачи оценивают как тяжелое, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.