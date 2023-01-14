Житель Башкирии обиделся на экс-начальника и «заминировал» жилой дом

За свой необдуманный поступок мужчина получил три года условно Фото: "КП" Архив

В Нефтекамске суд приговорил к условному сроку 31-летнего местного жителя, который позвонил в полицию и сообщил о якобы готовящемся теракте.

Эта история произошла еще в сентябре 2022 года. Мужчина на тот момент находился в Сургуте и распивал алкоголь, после чего неожиданно решил пошутить – но весьма неудачно. Он позвонил в дежурную часть и рассказал, что в одном из жилых домов с административными помещениями в Нефтекамске заложено взрывное устройство.

Довольно скоро стражам порядка удалось выйти на телефонного террориста, после чего против него возбудили уголовное дело. Сам же мужчина в ходе заседания объяснил, что повздорил со своим начальством – мол, те уволили его, не выплатив зарплату. Вот он обиделся на них и решил отомстить. Свою вину Ринат А. полностью признал и раскаялся.

- Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор вступил в законную силу, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.