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НовостиПроисшествия14 января 2023 5:18

Водитель Lada Granta из Башкирии насмерть сбил женщину, переходившую дорогу

От полученных травм пенсионерка скончалась до приезда медиков
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Прибывшие медики констатировали смерть сбитой женщины

Прибывшие медики констатировали смерть сбитой женщины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кигинском районе местный житель насмерть сбил пешехода на дороге. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, все произошло в 7 часу вечера на автодороге Бирск-Тастуба-Сатка. 68-летний водитель Lada Granta не успел среагировать и наехал на 64-летнюю местную жительницу. Отмечается, что женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В итоге от полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Сейчас во всех обстоятельствах смертельного ДТП разбираются дорожные полицейские.

- За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 8 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 7 получили травмы, - добавили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.