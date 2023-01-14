В Башкирии спасатели помогли собаке, провалившейся в подвал

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии спасатели пришли на помощь собаке, которая провалилась в подвал. Как рассказали в пресс-службе Госкомитета республики по ЧС, инцидент произошел днем 13 января в Туймазах. Перепуганные хозяева собаки позвонили в аварийно-спасательную службу и сообщили, что животное провалилось в подвал, и они не могут самостоятельно его вытащить.

- Приехавшие на место спасатели оказали помощь собаке, попавшей в беду, и вызволили четвероногого друга из плена, - добавили в пресс-службе ведомства.

К счастью, сильно при падении животное не пострадало, но осмотр ветеринара все же понадобился.