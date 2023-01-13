В Башкирии осудят водителя, сбившего под наркотиками двух пенсионеров

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Белорецк перед судом предстанет водитель, сбивший двух пенсионеров. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Авария случилась в ноябре минувшего года. Согласно версии следователей, 39-летний водитель Hyundai Solaris, нарушив ПДД, мужчина сбил на пешеходном переходе без светофора 60-летнюю женщину и 64-летнего мужчину и скрылся с места ДТП.

Очевидцы вызвали на место ЧП экстренные службы. Пожилые люди в результате произошедшего получили тяжелые увечья, им потребовалась госпитализация.

Водителя «Соляриса» задержали у него дома. Он признал свою вину, но показаний давать не стал. Далее выяснилось, что в момент аварии он был пьян и под воздействием каннабиноидов. На корпусе автомобиля мужчины правоохранители обнаружили характерные для наезда на пешехода дефекты.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряжено с оставлением места его совершения». Полицейские завершили расследование дела, его материалы направлены в суд.