В Башкирии пьяная игра в карты закончилась поножовщиной

Фото: Рустем АХУНОВ

В поселке Приютово Белебеевского района Башкирии игра в карты закончилась поножовщиной. О случившемся рассказала пресс-служба регионального МВД.

Согласно предварительным данным, 35-летний житель Бижбулякского района республики работает в Белебеевском районе на железнодорожных путях вместе с 29-летним ранее судимым местным жителем. 9 января после рабочего дня коллеги пошли в гости к своему 58-летнему знакомому распивать алкоголь.

В какой-то момент застолья хозяин дома пошел спать, а его остались за столом играть в карты. 29-летний парень проиграл своему собутыльнику. Начался конфликт, ситуация накалилась, молодой человек взялся за нож, ударил им своего товарища в грудь, а потом пошел домой. Ранение оказалось серьезным, и после произошедшего потерпевший обратился за помощью в больницу.

Полиция задержала подозреваемого в Белебее, он признал свою вину. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. 29-летний житель Приютово в настоящее время находится под подпиской о невыезде.