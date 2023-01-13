В Башкирии семья с 2-годовалым ребенком чуть не замерзла на трассе в 37-градусный мороз

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии семья с маленьким ребенком чуть не замерзла на трассе в 37-градусный мороз. О произошедшем рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

У Renault Clio молодой женщины во время поездки на трассе М-7 «Волга» лопнуло колесо. Крепеж «запаски» был сломан, а немногочисленные проезжающие машины остановить не получалось. В итоге девушка, ее ребенок, сестра и мама остались в лютый мороз совсем одни на безлюдном шоссе.

К счастью, в это время трассу патрулировали сотрудники ДПС. К тому моменту, как они наткнулись на попавшую в беду семью, «Рено» уже покрылась инеем.

Инспекторы немедленно посадили женщин и ребенка в свою служебную машину. Проезжающий мимо неравнодушный водитель, увидев их, предложил свое запасное колесо. После этого сотрудники дорожной полиции заменили колесо и сопроводили их до сервиса.

В конце концов, история, которая могла легко закончиться трагедией, завершилась благополучно. Женщина поблагодарила полицейских за оказанную в трудную минуту помощь.