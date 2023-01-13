В Башкирии участники СВО получат 50 тыс. рублей на обучение

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии участники специальной военной операции получат 50 тысяч рублей на обучение. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства семьи, труда и социальной защиты населения.

По словам представителей ведомства, в 2023 году 700 гражданам республики выдадут образовательные социальные сертификаты на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Их получат те, кто состоит на учете в центрах занятости, женщины в декретном отпуске и пенсионеры, которые хотят продолжить свою трудовую деятельность.

На получение сертификатов с этого года смогут претендовать участники СВО. Причем, в отличие от других категорий граждан сумма их сертификата будет составлять не 20 тысяч рублей, а 50 тысяч.

– Из 700 сертификатов, которые мы планируем выдать в наступившем году, 200 как раз предназначены для участников СВО, оставшиеся 500 – для всех остальных категорий граждан, – заявила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.