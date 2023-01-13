Под Уфой достроили 4 проблемных дома ЖК «Миловский парк»

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В Уфимском районе Башкирии достроили четыре проблемных дома жилого комплекса «Миловский парк». Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Речь идет о пятиэтажных строениях в квартале №4. Их достроили с применением механизмов федерального Фонда развития территорий и при участии властей Башкирии. Общая площадь объектов составляет 18,9 тысяч квадратных метров. Благодаря завешению их строительства 400 граждан получат наконец свое жилье.

Как сообщают региональные власти, в нынешнем году планируется восстановить права дольщиков «Миловского парка» в оставшихся кварталах под номерами 3, 8, 9, 11.