В Башкирии в 2022 году отдохнуло 1,7 млн человек

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В Башкирии в 2022 году в период с января по ноябрь отдохнуло 1,7 миллионов человек. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

В этом году власти поток планируют увеличить туристический до двух миллионов поездок. В регионе насчитывается порядка 580 коллективных средств размещения: это гостиницы, санатории и профилактории, глэмпинги и пр. За 11 месяцев минувшего года их услугами воспользовались 1,16 миллиона гостей Башкирии. За тот же период санаторно-курортные организации республики приняли 224 тысячи отдыхающих.

С января по ноябрь прошлого года в сфере туризма было оказано платных услуг на 12,6 миллиардов рублей.