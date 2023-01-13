Днем 13 января в небе над Башкирией кружил самолет из Нового Уренгоя.

Странные поведения рейса UT186 зафиксировал сервис Flight Radar. Самолет, вылетевший днем из Нового Уренгоя в Уфу, начал производить странные маневры в приграничной области Башкирии. Воздушная машина выполнила три круга в небе над горами, а затем направилась в сторону уфимского аэропорта. На момент написания заметки самолет приближается к северной части Уфы.

Остается неизвестным, из-за чего лайнер совершал такие странные маневры. Вероятно, что пилот тратил остатки топлива в баках. Примечательно, что в прямом эфире за судьбой рейса наблюдало почти две тысячи пользователей сервиса для отслеживания самолетов в режиме реального времени.