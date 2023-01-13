В Башкирии полицейские избили задержанного в отделе МВД

В Янаульском районе Башкирии сотрудники МВД избили задержанного в отделе полиции

В Янаульском районе Башкирии сотрудники МВД избили задержанного в отделе полиции. Следственный комитет проводит проверку по факту применения насилия и превышения должностных полномочий.

Инцидент произошел 26 декабря. Около часа ночи сотрудники патрульно-постовой службы задержали 41-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения. Для разбирательства мужчину доставили в отдел, где он отказался сообщать свои данные. На него составили два административных протокола: о неповиновении и появлении в общественном месте в нетрезвом состоянии.

– В дальнейшем от задержанного поступило заявление о том, что в ходе установления личности правонарушителя сотрудники применили к нему физическую силу и специальные средства, – рассказали в пресс-службе МВД Башкирии. – По данному факту собранные оперативниками материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Временно исполняющим обязанности министра внутренних дел республики Артур Сайфуллин назначил служебную проверку. Если вина сотрудников подтвердится, их уволят из органов по отрицательным основаниям.