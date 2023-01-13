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НовостиПроисшествия13 января 2023 5:22

В Уфе из-за пожара в квартире жилого дома эвакуировали 25 человек

Сотрудники МЧС спасли одного мужчину
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В Уфе из-за пожара в квартире жилого многоквартирного дома по улице Дагестанской эвакуировали 25 человек, в том числе семерых детей. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов в службу спасения поступил ночью 13 января. По прибытии к месту происшествия пожарные выяснили, что возгорание возникло в одной из комнат квартиры.

Звено газодымозащитной службы спасло из зоны воздействия огня 64-летнего мужчину. Ему оказали медицинскую помощь.

Пожар был локализован в течение получаса. Еще через некоторое время сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение.