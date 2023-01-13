В Уфе из-за пожара в квартире жилого дома эвакуировали 25 человек

фото: МЧС РБ

В Уфе из-за пожара в квартире жилого многоквартирного дома по улице Дагестанской эвакуировали 25 человек, в том числе семерых детей. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов в службу спасения поступил ночью 13 января. По прибытии к месту происшествия пожарные выяснили, что возгорание возникло в одной из комнат квартиры.

Звено газодымозащитной службы спасло из зоны воздействия огня 64-летнего мужчину. Ему оказали медицинскую помощь.

Пожар был локализован в течение получаса. Еще через некоторое время сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение.