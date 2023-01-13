В Башкирии 30-летнего мужчину осудили за сообщение о готовящемся взрыве

В башкирском городе Нефтекамске 30-летнего мужчину осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Нефтекамске 30-летнего мужчину осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Об этом 12 января рассказала пресс-служба местного суда.

Как рассказали в инстанции, инцидент произошел в сентябре 2022 года. Пьяный фигурант уголовного дела, находясь в городе Сургуте, позвонил с мобильного телефона в полицию Нефтекамска и сказал, что в здании единой службы недвижимости готовится взрыв.

На суде мужчина признал вину в преступлении и раскаялся. Его приговорили к трем годам условного срока.