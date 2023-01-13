В Башкирии на выходных температура воздуха поднимется до -5°

Местами по Башкирии температура воздуха поднимется до -5° Фото: Алексей БУЛАТОВ

Местами по Башкирии температура воздуха поднимется до -5°. Об этом сообщили синоптики регионального гидрометцентра.

– Аномально холодная погода и сильные морозы в республике закончились. На погоду в конце текущей недели будет оказывать влияние уже более теплая периферия антициклона, с которым были связаны сильные морозы, – передали специалисты.

В субботу и воскресенье, 14 и 15 января, в республике обойдется без существенных осадков. Умеренный ветер будет дуть с южного направления. Ночью столбики термометров покажут -14,-19° (местами до -24°). Днем средняя температура по региону составит -10,-15°. Такая же погода прогнозируется и сегодня, 13 января.