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НовостиОбщество13 января 2023 3:08

В Башкирии на выходных температура воздуха поднимется до -5°

На погоду в конце недели будет оказывать влияние теплая периферия антициклона
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Местами по Башкирии температура воздуха поднимется до -5°

Местами по Башкирии температура воздуха поднимется до -5°

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Местами по Башкирии температура воздуха поднимется до -5°. Об этом сообщили синоптики регионального гидрометцентра.

– Аномально холодная погода и сильные морозы в республике закончились. На погоду в конце текущей недели будет оказывать влияние уже более теплая периферия антициклона, с которым были связаны сильные морозы, – передали специалисты.

В субботу и воскресенье, 14 и 15 января, в республике обойдется без существенных осадков. Умеренный ветер будет дуть с южного направления. Ночью столбики термометров покажут -14,-19° (местами до -24°). Днем средняя температура по региону составит -10,-15°. Такая же погода прогнозируется и сегодня, 13 января.