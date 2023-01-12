В Башкирии у 22-летнего уроженца Кировской области изъяли 21 кг мефедрона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии задержали 22-летнего уроженца Кировской области, у которого обнаружили целую нарколабораторию. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

В Уфе подозрительного молодого человека сотрудники патрульно-постовой службы заметили на улице Дмитрия Донского. При виде полицейских парень достал из кармана сверток и выбросил его она землю.

Мужчину задержали, а после экспертизы оказалось, что в том самом свертке находилось два грамма марихуаны. Злоумышленник заявил, что наркотик он купил у неустановленных лиц для личного потребления, а перед задержанием он забрал дозу из схрона.

После дальнейших оперативных мероприятий выяснилось, что парень причастен к изготовлению «синтетики». В арендованных им частном доме и гараже в Иглинском районе правоохранители обнаружили оборудование и 35 канистр с различными жидкостями, предназначавшимися для изготовления наркотиков. Также более у молодого человека обнаружили 21 килограмм мефедрона. Подозреваемый рассказал, что изготавливал вещества, чтобы потом продать их посредством «закладок» на территории Башкирии.

Было возбуждено уголовное дело по статьям за покушение на преступление» и производство наркотиков в крупном размере. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.