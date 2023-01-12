В Башкирии осудили мужчину, которого в 5 раз поймали пьяным за рулем

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В Башкирии осудили мужчину, который несколько раз поймали пьяным за рулем. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

31-летнего жителя Дуванского района задержали в октябре минувшего года. Ранее его четыре раза судили за вождение в нетрезвом виде, и в этот раз его поймали пьяным, будучи за рулем ВАЗ-2109. Во время задержания он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Повторное вождение в состоянии опьянения». На днях Салаватский межрайонный суд вынес приговор. Свою вину мужчина во время процесса признал. Ему назначили 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также лишили водительских прав на шесть лет. Также была конфискована его «девятка».