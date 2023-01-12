В Уфе судимый за изнасилование грабитель во время задержания ранил ножом полицейского

Фото: Рустем АХУНОВ

Вчера вечером, 11 января, в Уфе мужчина во время задержания ранил ножом полицейского. О произошедшем рассказала пресс-служба регионального МВД.

Сотрудникам патрульно-постовой службы поступил вызов от представителя компании, осуществляющей пассажирские перевозки, о получении травмы пассажиром автобуса. В процессе разбирательства к правоохранителям обратился гражданин. Он сообщил, что в соседнем авто находится мужчина с ножом, который ранее с ножом напал на продавца в цветочном магазине.

Во время задержания злоумышленник оказал активное сопротивление и ранил ножом одного из полицейских. Тем не менее, его все же удалось обезоружить и задержать. Оказалось, что 49-летний мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе за изнасилование и похищение человека.

К счастью, жизни раненому полицейскому сейчас ничего не угрожает. По факту разбойного нападения в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления.

– Собранные полицейскими материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, – рассказала пресс-служба МВД республики.