В Уфе инспекторы ДПС спасли во время мороза семью с 3-летним ребенком

Фото: ГИБДД по Башкирии

В Уфе инспекторы ДПС спасли во время мороза семью с маленьким ребенком. О произошедшем в своем телеграм-канале рассказал глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

Вечером 9 января сотрудники дорожной полиции во время патрулирования увидели стоящую посреди дороги заглушенную Kia Rio. В машине оказались водитель, его супруга и их трехлетний сын. Оказалось, что автомобиль в пути заглох, и завести его никак не получалось.

Инспекторы сообщили о случившемся в дежурную часть и решили помочь семье. Полицейские включили на патрульной машине световые сигналы, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения участке, где произошло ЧП. Салон из-за поломки не отапливался, и потому женщину с ребенку пересадили в служебный автомобиль.

Затем инспекторы и водитель попытались починить авто, но, увы, он так и не завелся. С помощью другого автомобиля его отбуксировали на безопасную стоянку. А маму и ее сына сотрудники ДПС довезли до дома, где ее ждали еще двое детей.

В итоге все завершилось благополучно, и молодая семья отблагодарила полицейских за неравнодушие и оказанную помощь.