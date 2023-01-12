Фото: ufacity.info

В Уфе реконструируемый мост через реку Белую сохранит историческую арочную конструкцию. Об этом рассказали представители городской администрации.

Ремонт объекта начался в марте прошлого года. Проект реализуют в рамках подготовки к 450-летнему юбилею Уфы. Протяженность конструкции составляет 672 метра. На площадку завезли первые 150 тонн металлоконструкций, их сборка уже началась. На территории задействовано 140 рабочих и 20 единиц тяжелой техники

Авторы проекта поставили задачу максимально сохранить первозданный архитектурный облик конструкции. Мост был запущен в работу 1956 году и за эти годы стал одним из символов Уфы.

– Привычная для горожан арка будет работать как инженерная система. Будут две полосы проезжей части, один тротуар со стороны набережной, система водоотведения. Также запланировано устройство архитектурной подсветки, – заявил директор филиала АО «Уралмостострой» Мостоотряд № 30 Василий Чекуров.

Как утверждают чиновники, после ввода в эксплуатацию обновленного моста в направлении южного въезда в город и выезда будет функционировать 11 полос движения.