В Башкирии врачи спасли беременную с сосудистой катастрофой

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии врачи спасли беременную жительницу Нефтекамска с сосудистой катастрофой. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

В городской больнице специилсты выявили у женщины патологию, после чего ее поставили на учет и внесли в регистр пациентов в критическом акушерском состоянии. Коснилиум специалистов горбольницы, Республиканской клинической больницы имени Куватова и Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова принял решение выезде в Нефтекамск врачей РКБ.

Пациентку осмотрели акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, сосудистый и рентген-хирурги. Женщине имплантировали ловушку для тромбов (кава-фильтр) и провели прямую тромбэктомию, а затем выполнили экстренное кесарево сечение.

Все завершилось благополучно, и жительницы Нефтекамска родился здоровый ребенок. Для дальнейшего лечения женщину транспортировали на вертолете санавиации в Уфу, где специалисты удалили кава-фильтр.

– Сегодня пациентка получает консервативную терапию. У нее положительная динамика и она готовится к выписке, – рассказал Айрат Рахматуллин.