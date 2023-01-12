В Уфе в ДТП с ВАЗ-2107 и ТагАЗ Road Partner пострадала 23-летняя девушка

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера вечером, 11 января, в Советском районе Уфы в ДТП с двумя легковушками пострадала молодая девушка. О происшествии рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Как сообщает дорожная полиция башкирской столицы, 27-летний мужчина за рулем ВАЗ-2107, свершая поворот с улицы Большая Гражданская на 50 лет Октября, столкнулся со встречным ТагАЗ Road Partner.

В результате произошедшего пострадала 23-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Она травмами головы обратилась за помощью к медикам, после оказания которой ее отпустили.

По факту случившегося дорожно-транспортного происшествия начато административное расследование.