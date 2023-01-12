Карикатурист из Башкирии Камиль Бузыкаев посвятил новый комикс работе мотострелкового взвода

Эпизод из комикса Камиля Бузыкаева

Сегодня, 12 января, художник-карикатурист Камиль Бузыкаев опубликовал в своем телеграм-канале новый комикс об участниках СВО из Башкирии.

Новая работа Бузыкаева повествует о событиях 16 октября 2022 года, бойцы мотострелкового взвода помощью прибора ночного видения обнаружили диверсионно-разведывательную группу противника из 17 человек.

– Доложив командиру роты о приближении противника, по команде огневыми средствами открыли по ним огонь. Силами БМП-1 и стрелковым оружием уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника, – рассказал в своем комиксе Бузыкаев.