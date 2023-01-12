В Башкирии 13 января ожидаются сильный ветер и морозы до -25°

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 13 января, В Башкирии ожидаются морозы сильные морозы. Об этом со ссылкой на данные Башгидрометцентра сообщила пресс-служба регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации метеорологов, жителя республики завтра стоит ожидать переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Ветер будет южный, юго-западный 8-13 метров в секунду, местами прогнозируются порывы до 17 метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся более теплой, нежели предыдущая, но все очень холодной. Температура воздуха составит -14,-19°, а в некоторых районах Башкирии – -20,-25°. Днем ожидается потепление до -10,-15°, а местами даже до -5°.

На некоторых участках республиканских дорог ожидается образование гололедицы и снежных накатов.