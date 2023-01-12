Жителям Башкирии напомнили о субсидии на оплату коммунальных услуг

МинЖКХ Башкирии напомнило местным жителям о существовании субсидии на оплату коммунальных услуг Фото: Даниил ОПАРИН

МинЖКХ Башкирии напомнило местным жителям о существовании субсидии на оплату коммунальных услуг. Господдержка полагается людям с низкими доходами, ветеранам труда, многодетным семьям и другим категории граждан. Ведомство опубликовало памятнику 12 января.

В республике при расчете субсидии размеры максимально допустимой доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляют:

– для многодетных и неполных семей – 13%;

– для одиноко проживающих мужчин от 60 лет и женщин от 55 лет – 18%;

– для одиноко проживающих людей старше 70 лет – 16%;

– для иных категорий – 20%.

Подробнее о субсидии на оплату ЖКУ можно узнать на сайте Республиканского центра соцподдержки населения. Там же субсидию можно рассчитать с помощью специального калькулятора.