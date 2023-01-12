Экипаж прилетевшего в Минводы из Уфы самолета обнаружил неисправность стойки шасси

В аэропорту Минеральных Воды экипаж прилетевшего из Уфы самолета обнаружил неисправность с управлением стойки шасси
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В аэропорту Минеральных Воды экипаж прилетевшего из Уфы самолета обнаружил неисправность с управлением стойки шасси. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.
Лайнер приземлился в Минводах около шести часов вечера 11 января. После освобождения взлетно-посадочной полосы экипаж судна запросил тягач и доложил о возникшей технической неисправности.
Напомним, 5 января в Уфе экстренно приземлился пассажирский Боинг, летевший из Москвы в Челябинск и подавший сигнал бедствия.