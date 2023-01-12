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НовостиПроисшествия12 января 2023 9:19

Экипаж прилетевшего в Минводы из Уфы самолета обнаружил неисправность стойки шасси

Инцидент произошел 11 января
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В аэропорту Минеральных Воды экипаж прилетевшего из Уфы самолета обнаружил неисправность с управлением стойки шасси

В аэропорту Минеральных Воды экипаж прилетевшего из Уфы самолета обнаружил неисправность с управлением стойки шасси

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Минеральных Воды экипаж прилетевшего из Уфы самолета обнаружил неисправность с управлением стойки шасси. Об этом сообщил телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Лайнер приземлился в Минводах около шести часов вечера 11 января. После освобождения взлетно-посадочной полосы экипаж судна запросил тягач и доложил о возникшей технической неисправности.

Напомним, 5 января в Уфе экстренно приземлился пассажирский Боинг, летевший из Москвы в Челябинск и подавший сигнал бедствия.