Военный суд вынес приговор мужчине, который собирался поджечь мэрию Нефтекамска

фото: ФСБ РБ

Апелляционный военный суд приговорил к 13 годам тюрьмы 33-летнего жителя города Нефтекамска, который собирался «коктейлем молотова» поджечь здание местной администрации. Мужчина пропагандировал идеологию запрещенной в России международной террористической организации. Об этом 12 января сообщила ФСБ.

– [Осужденный], придерживающийся оппозиционных взглядов, совершил приготовление к террористическому акту путём поджога зданий администрации Нефтекамска и одной из городских организаций жизнеобеспечения, – передали в силовом ведомстве.

Также мужчина через соцсеть «ВКонтакте» направлял участникам группы фото и видео о международной террористической организации. Он вовлекал в противоправную деятельность жителей Башкирии с целью последующего переезда в Сирию и вступления в ряды террористов.

Против нефтекамца было возбуждено несколько уголовных дел: о подготовке к террористическому акту, содействии террористической деятельности и публичные призывы к ней. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга назначил мужчине 13 лет заключения в колонии строгого режима. Апелляционный военный суд 7 декабря оставил это решение в силе.