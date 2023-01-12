В южной части микрорайона Затон-Восточный в Уфе построят семь новых улиц

фото: ufacity.info

В южной части микрорайона Зато-Восточный в Уфе к концу 2024 года построят семь новых улиц общей протяженностью 4,12 км. Об этом 12 января сообщила мэрия.

– В ушедшем году начато строительство новых улиц в кварталах № 21 и № 23, – передали в администрации. – На сегодняшний день завершены в полном объеме работы по улице дублеру № 23, а на улицах № 12 и № 13 выполнен монтаж ливневой канализации.

Новые улицы микрорайону необходимы для строящихся домов и школы на 1225 мест. Учреждение планируют сдать в третьем квартале 2023 года.