От коронавируса в Башкирии за минувшие сутки скончался еще один человек

От коронавируса в Башкирии за минувшие сутки скончался один пациент. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 966 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

От коронавируса в Башкирии за минувшие сутки скончался один пациент. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 966 человек. Об этом 12 января сообщил местный Минздрав.

В республике COVID-19 диагностировали еще 109 жителям. Всего на территории региона было подтверждено более 346,5 тыс. случаев инфицирования. Переболели коронавирусом свыше 339 тыс. человек, 103 из них выписались по выздоровлению за последние 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 1 527 жителей Башкирии: 1 366 пациентов лечатся дома, 161 лежит в больнице (13 зараженных находятся в тяжелом состоянии).