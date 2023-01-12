В Демском районе Уфы построят оздоровительный центр за 110,5 млн рублей

На территории центра разместят этно-деревню, глэмпинги, выставочный и банкетный залы и банный комплекс Фото: Андрей АБРАМОВ

В Демском районе Уфы построят круглогодичный оздоровительный центр отдыха Millennium Park Resort за 110,5 млн рублей. Деньги в проект, уже внесенный в перечень приоритетных, вложит инвестор. На базе парка создадут 25 новых рабочих мест. Об этом 12 января сообщило региональное правительство.

Как рассказал гендиректор корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов, на территории центра разместят этно-деревню, глэмпинги, выставочный и банкетный залы и банный комплекс. В будущем инвестор намерен открыть в парке конюшню бассейн с подогревом, а также центры апи- и иппотерапии. Апитерапия – это использование пчёл и продуктов пчеловодства в лечебных целях, иппотерапия – метод реабилитации с помощью верховой езды на лошадях.