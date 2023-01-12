Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 6:49

Прокуратура проверит в Уфе перевозчиков из-за долгого ожидания автобусов в морозы

Ведомство взяло ситуацию с общественным транспортом в городе на особый контроль
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Ильгам Галин. Депутат ГС Курултай РБ

фото: vk.com // Ильгам Галин. Депутат ГС Курултай РБ

Прокуратура проверит в Уфе перевозчиков, обслуживающих общественные маршруты, из-за жалоб жителей на долгое ожидание автобусов на остановках в 30-градусные морозы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

– Прокурорскими проверками с привлечением специалистов будет охвачено более 90 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемых 10 перевозчиками, – передали в ведомстве.

В прокуратуре уже прошло совещание, на котором управление транспорта и связи мэрии и крупнейшие перевозчики рассказали о причинах сложившейся ситуации. Чем именно они объяснили перебои в работе общественного транспорта, ведомство не уточнило.

Прокуратура даст оценку действиям чиновников и перевозчиков при обеспечении транспортного обслуживания населения. В правоохранительном органе добавили, что проблема с общественным транспортом взята на особый контроль.