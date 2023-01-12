Прокуратура проверит в Уфе перевозчиков из-за долгого ожидания автобусов в морозы

фото: vk.com // Ильгам Галин. Депутат ГС Курултай РБ

Прокуратура проверит в Уфе перевозчиков, обслуживающих общественные маршруты, из-за жалоб жителей на долгое ожидание автобусов на остановках в 30-градусные морозы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

– Прокурорскими проверками с привлечением специалистов будет охвачено более 90 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемых 10 перевозчиками, – передали в ведомстве.

В прокуратуре уже прошло совещание, на котором управление транспорта и связи мэрии и крупнейшие перевозчики рассказали о причинах сложившейся ситуации. Чем именно они объяснили перебои в работе общественного транспорта, ведомство не уточнило.

Прокуратура даст оценку действиям чиновников и перевозчиков при обеспечении транспортного обслуживания населения. В правоохранительном органе добавили, что проблема с общественным транспортом взята на особый контроль.