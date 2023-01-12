Один человек погиб и двое пострадали в Уфе при пожаре в квартире жилого дома

фото: МЧС РБ

При пожаре в квартире жилого дома в Уфе один человек погиб и еще двое пострадали. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел ближе к полуночи 11 января. Пожар возник в одной из квартир на втором этаже дома по улице Интернациональной.

– На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России, муниципальной пожарной части Уфы и другие экстренные службы. Всего от МЧС России 35 человек и 10 единиц техники, – передали в экстренном ведомстве. – Для руководства тушением пожара прибыл заместитель начальника главного управления Виталий Барзайкин.

Сотрудники МЧС спасли из зоны воздействия пожара восемь человек, в том числе двоих детей. Всего было эвакуировано 25 жильцов, из них пятеро несовершеннолетних.

В ходе эвакуации людей звено газодымозащитной службы обнаружило на лестничной клетке шестого этажа 72-летнео мужчину без признаков жизни. Позже фельдшер скорой помощи констатировал его смерть.

Пострадали в пожаре два человека: 28-летняя девушка и 38-летний мужчина. Они отравились дымом. Их доставили в городскую клиническую больницу №13.

Спасатели локализовали горение в течение 20 минут после прибытия. Еще спустя 40 минут пожар был потушен полностью.

Сотрудники МЧС добавили, что огонь повредил 3-комнатную квартиру на пятом этаже и деревянную дверь квартиры по соседству.