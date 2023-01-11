Стоимость продуктов для приготовления борща в Уфе составила 125 рублей

В январе 2023 года стоимость продуктов для приготовления борща на четырех человек в Уфе составила 125 рублей – это на 25 рублей дешевле, чем в среднем по России Фото: Тимур ХАНОВ

В январе 2023 года стоимость продуктов для приготовления борща на четырех человек в Уфе составила 125 рублей – это на 25 рублей дешевле, чем в среднем по России. Об этом сообщил проект индекс-борща.рф.

Аналитики посчитали стоимость борщевого набора, исключив из него декоративные элементы и приправы, а также заменив говядину курицей. В итоге блюдо оценивалось по следующим ингредиентам учетом уфимских цен: картофель (350 гр. – 10,8 руб.), капуста (200 гр. – 3,5 руб.), лук (80 гр. – 2 руб.), морковь (80 гр. – 2 руб.), свекла (130 гр. – 2,5 руб.), чеснок (6 гр. – 1,5 руб.), курятина (500 гр. – 70 руб.), сметана (100 гр. – 20 руб.) и хлеб (200 гр. – 13 руб.).

Самые дорогостоящие борщи, согласно исследованию, готовят в городах Анадыре (428 руб.), Норильске (251 руб.) и Магадане (238 руб.). Дешевле всего ингредиенты для этого супа в январе обходятся в Нижнем Новгороде (101 руб.), Москве (109 руб.) и Казани (111 руб.).