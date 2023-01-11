Уфа готовит к отправке в ДНР очередной гуманитарный конвой для военнослужащих

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В Уфе подготовили к отправке в Донецкую народную республику очередной гуманитарный груз. Он предназначен для тех, кто несет там службу. В него входят предметы первой необходимости, одежда и «то, что удалось собрать по заявкам». Об этом 11 января сообщили в мэрии.

В администрации добавили, что гумконвои уходят из башкирской столицы «практически каждую неделю». Одна из самых крупных партий была отправлена в конце 2022 года. В нее вошло оборудование и техника для боевых нужд: многоплановый грузовик, внедорожник, квадроцикл, тепловизор и квадрокоптер и снегоболотоход.