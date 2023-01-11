Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 января 2023 16:41

Уфа готовит к отправке в ДНР очередной гуманитарный конвой для военнослужащих

В него входят предметы первой необходимости и одежда
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В Уфе подготовили к отправке в Донецкую народную республику очередной гуманитарный груз. Он предназначен для тех, кто несет там службу. В него входят предметы первой необходимости, одежда и «то, что удалось собрать по заявкам». Об этом 11 января сообщили в мэрии.

В администрации добавили, что гумконвои уходят из башкирской столицы «практически каждую неделю». Одна из самых крупных партий была отправлена в конце 2022 года. В нее вошло оборудование и техника для боевых нужд: многоплановый грузовик, внедорожник, квадроцикл, тепловизор и квадрокоптер и снегоболотоход.