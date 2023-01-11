В башкирском Нефтекамске в 20-градусный мороз из-за коммунальной аварии затопило двор

фото: vk.com // Эльдар Валидов

Сегодня вечером, 11 января, в башкирском городе Нефтекамске в 20-градусный мороз из-за порыва трубы затопило двор и часть дороги по улице Парковой. Об этом сообщил мэр Эльдар Валидов.

Инцидент произошел около шести часов вечера. Вода пошла из-под земли на поверхность в районе жилого дома на Парковой, 10а. Спустя 20 минут на место происшествия прибыла аварийная бригада.

фото: vk.com // Эльдар Валидов

Как пояснил глава города, из-за коммунальной аварии в районе пришлось отключить холодное водоснабжение. Чиновник попросил жителей набраться терпения, а водителей – объезжать перекресток улицы Парковой и Комсомольского проспекта.