В Башкирии вынесли приговор водителю, которого в пятый раз поймали пьяным за рулем

Мужчине назначили 10 месяцев колонии общего режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дуванском районе Башкирии вынесли приговор водителю, которого в пятый раз поймали пьяным за рулем. Об этом 11 января сообщило региональное МВД.

Четырежды судимого за нетрезвую езду пьяного 31-летнего мужчину за рулем вазовской «девятки» в октябре 2022 года в селе Месягутово задержали сотрудники ГИБДД. Нарушитель отказался проходить медосвидетельствование, и против него возбудили уголовное дело о повторном вождении в состоянии опьянения.

10 января мужчину осудили. Во время заседания он признал вину в преступлении. Его приговорили к десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, также у него конфисковали автомобиль. Кроме того, ему на шесть лет запретили заниматься работой, связанной с управлением машиной.