Смертность от болезней сердца в Башкирии в 2022 году снизилась на 18%

Смертность от болезней системы кровообращения за 11 месяцев 2022 года составила 467 тыс. случаев на 100 тыс. человек – это на 18% меньше, чем было в том же прошлогоднем периоде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смертность от болезней системы кровообращения за 11 месяцев 2022 года составила 467 тыс. случаев на 100 тыс. человек – это на 18% меньше, чем было в том же прошлогоднем периоде (573,8). Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Чиновник рассказал, что на профилактику развития осложнений при сердечно-сосудистых заболеваниях за прошлый год выделили 820 млн рублей (47,7 млн руб. из это суммы предоставил региональный бюджета. По словам главы Минздрава, за 2019-2022 год республика купила 112 единиц оборудования, в том числе пять ангиографических установок.