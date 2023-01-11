За 11 месяцев 2022 года оборот розничной торговли в Башкирии составил 991,6 млрд рублей

За январь-ноябрь 2022 года оборот розничной торговли в Башкирии составил 991,6 млрд рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За январь-ноябрь 2022 года оборот розничной торговли в Башкирии составил 991,6 млрд рублей (94,8% – к аналогичному прошлогоднему периоду). Об этом на заседании местного правительства сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

Чиновник добавил, что по итогам девяти месяцев прошлого года объем инвестиций в сферу торговли республики составил 4 млрд рублей – на 9,2% больше, чем за то же время прошлого года.

Назаров напомнил, что в 2022 году Башкирия приняла антикризисные меры: торговые центры были освобождены от уплаты имущественного налога, а потребительским кооперативам в сельской местности снизили процентную ставку по налогу на имущество. Кроме того, для строительства торговых точек и общепита в селах с населением не более 5 тыс. человек землю можно получить в аренду без торгов.