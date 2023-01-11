К 2023 году в Башкирии открылась 51 метановая станция

По состоянию на начало 2023 года в Башкирии работает 51 метановая станция для заправки автомобилей (за прошлый год их стало на 10 больше) Фото: Иван ВИСЛОВ

По состоянию на начало 2023 года в Башкирии работает 51 метановая станция для заправки автомобилей (за прошлый год их стало на 10 больше). Об этом стало известно на заседании местного правительства, где провели итоги социально-экономического развития республики.

– Семь компаний получили субсидии на возмещение затрат на строительство АГНКС [автомобильных газонаполнительных компрессорных станций]. Общая сумма поддержки составила 360 млн рублей, – передали в кабмине 11 января.

Премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров отметил, что в Башкирии в перечень системообразующих входят 122 предприятия. По словам чиновника, 2022 год для промышленности республики стал успешным, несмотря на санкционное давление.