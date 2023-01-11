Суд в Башкирии вынес приговор трем фигурантам кармаскалинского конфликта

Суд в Башкирии 10 января вынес приговор трем участникам конфликта в селе Кармаскалы

Суд в Башкирии 10 января вынес приговор трем участникам конфликта в селе Кармаскалы: 45-летнему Раилю Абкадирову и 44-летним Ильнуру Кинисарову и Рустаму Аманову. Они проходили фигурантами по уголовному делу о приготовлении к хулиганству по предварительному сговору.

Как передали в Объединенной пресс-службе судов республики, в ноябре 2020 года обвиняемые вступили в сговор с мужчиной, чтобы совершить хулиганские действия призванные устрашить «лиц армянской национальности». 7 ноября Абкадиров, Аманов и Кинисаров вместе с собранной группой из 70 человек на автомобилях отправились в Кармаскалы, чтобы свершить задуманное. Тем не менее вечером того дня машины, которыми управляли Абкадиров и Аманов, остановили сотрудники ГИБДД.

– Кроме того, в январе 2021 года Абкадиров незаконно приобрел взрывчатое вещество метательного действия, а Кинисаров – самодельное огнестрельное оружие, а затем они хранили их по месту своего жительства, – добавили в инстанции.

Кармаскалинский межрайонный суд признал всех фигурантов уголовного дела виновными, их приговорили к условным срокам. Абкадирову назначили семь лет плюс штраф в 30 тыс. рублей, Кинисарову – три года и два месяца, а Аманову – три года.