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В Башкирии уменьшается число безработных. Об этом со ссылкой на данные Башстата сообщило информационное агентство «Башинформ».

Согласно информации от аналитиков, к концу ноября минувшего года на учете в службе занятости состояло 19,5 тысяч граждан региона. Среди них официально зарегистрированными как безработные были 16,4 тысячи человек.

Месяцем ранее ситуация была иной: в октябре на учете в центрах занятости состояло 20,5 тысячи жителей республики. А в сентябре – 22,7 тысячи.

За ноябрь 2022-го статус безработного получили 3,8 тысяч граждан Башкирии. Устроились на работу или нашли доходное занятие 2,7 тысячи безработных. Таким образом, уровень регистрируемой безработицы в республике составил 0,9% к численности рабочей силы.