В Башкирии семьям мобилизованных на СВО выплатят пособия без учета доходов

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В Башкирии семьям мобилизованных в зону специальной военной операции выплатят пособия без учета доходов. Об этом рассказали и представители проекта «Объясняем. Башкортостан».

При расчете среднедушевого дохода заработанное участником СВО (доходы, полученные ранее, или доходы, получаемые в результате заключения контракта с Минобороны) учитываться не будет.

Единое пособие, которое объединило в себе ряд мер соцподдержки, было введено с 1 января нынешнего года. Его имеют право получить беременные женщины, которые встали на учет в женской консультации до 12 недель беременности, и у родителей детей до 17 лет. На пособие могут претендовать семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека, то есть, 12 650 рублей.