Башкирия выставила на торги все акции «Башкоммунэнерго» за 34 млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Башкирия выставила на торги все акции «Башкоммунэнерго». Соответствующий приказ подписала министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская.

Начальная цена акуциона составляет 34 285 600 рублей. Уставный капитал предприятия оценивается в 3 817 000 рублей, то есть, власти планируют реализовать актив по цене почти в девять раз выше номинальной.

Штат предприятия, согласно данным регионального Минземимущества, составляет 75 человек. В собственности у акционерного общества шесть объектов недвижимого имущества общей площадью 2 981,9 квадратных метров, а также два земельных участка общей площадью 7 001 квадратный метр. Помимо прочего, компания выступает совладельцем организаций «Термоизопласт», «РКК – Кузнецовский затон» и Башкирской ассоциации предприятий энерговодоснабжения.

Аукцион назначен на 15 февраля.