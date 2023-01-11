В Башкирии средняя пенсия выросла до 18 043 рублей

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В Башкирии размер средней пенсии к ноябрю 2022 года достиг 18 042,6 рублей. Это следует из данных опубликованных специалистами Башстата.

Согласно информации аналитиков, к началу последнего месяца осени число пенсионеров в республике составило 1 151 837 человек. Их численность выросла по сравнению с октябрем (1 153 434) и сентябрем (1 154 521).

Количество работающих пенсионеров в регионе составило 176 657 человек. В октябре их было 177 048, в сентябре – 182 653.

Исходя из данных статистики, можно сделать вывод, что средний размер назначенных пенсий к ноябрю 2022 года вырос, поскольку данный показатель в октябре составлял 18 017,8, а в сентябре – 17 978,5.